В Тольятти девушка обворовала чужой автомобиль

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В дежурную часть Тольятти за помощью обратился местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что из его автомобиля «Лада Гранта» похищено имущество. Добычей злоумышленника стали видеорегистратор и личные вещи хранившиеся в машине. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму 16 000 рублей.

По адресу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестный проник в автомобиль путем разбития стекла. Полицейские опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастна ранее судимая за кражу местная жительница 2000 года рождения. Предполагаемая злоумышленница была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что похищенный видеорегистратор она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на свои нужды. Остальные вещи она спрятала в подъезде одного из домов. Полицейские принимают меры по розыску имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области