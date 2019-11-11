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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти бывшие полицейские пойдут под суд за превышение должностных полномочий и фальсификацию

11 ноября 2019 20:18
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Обвиняемые сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности по факту незаконного производства и хранения гражданином наркотического средства.
Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих бывших оперуполномоченных отделения по документированию преступлений, совершенных бесконтактным способом, в том числе с использованием сети «Интернет» отдела по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по городу Тольятти. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности" и "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в начале августа 2018 года обвиняемые сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности по факту незаконного производства и хранения гражданином наркотического средства - дезоморфин.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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