В Тольятти бывшие полицейские пойдут под суд за превышение должностных полномочий и фальсификацию

73

Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих бывших оперуполномоченных отделения по документированию преступлений, совершенных бесконтактным способом, в том числе с использованием сети «Интернет» отдела по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по городу Тольятти. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности" и "Превышение должностных полномочий".По версии следствия, в начале августа 2018 года обвиняемые сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности по факту незаконного производства и хранения гражданином наркотического средства - дезоморфин.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области