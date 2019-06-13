Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 13 июня, 16:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/06:
USD 64.52
-0.27
EUR 73.04
-0.17
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти арестован мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней падчерицы

13 июня 2019 14:39
93
По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года рождения.
Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства.

По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в квартире по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года рождения. От полученных повреждений девочка скончалась.

Во время происшествия мать ребёнка находилась на работе, а когда вернулась вызвала бригаду скорой медицинской помощи, но спасти ребёнка уже не удалось.

В настоящее время подозреваемому по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, в ходе допроса он полностью признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
13 июня 2019  14:39
По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года рождения.
В Тольятти арестован мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней падчерицы
По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года... Закон
89
11 июня 2019  21:20
Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться наказания полицейских, задержавших Голунова
Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.   Закон
255
11 июня 2019  18:51
Решение о прекращении уголовного преследования принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз».
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
Решение о прекращении уголовного преследования принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических... Закон
230
10 июня 2019  23:48
В МВД особо обратили внимание на то, что образцы ДНК были найдены не внутри пакетиков, а на их упаковке.
Полиция сообщила о ДНК нескольких человек на пакетиках из дела Голунова
В МВД особо обратили внимание на то, что образцы ДНК были найдены не внутри пакетиков, а на их упаковке.  Закон
274
10 июня 2019  18:58
Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей.
Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии
Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей.   Закон
296
8 июня 2019  23:44
Суд постановил освободить Голунова из-под стражи в зале суда. Собравшиеся у здания суда встретили постановления о домашнем аресте продолжительными аплодисментами.
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест под аплодисменты. Видео
Суд постановил освободить Голунова из-под стражи в зале суда. Собравшиеся у здания суда встретили постановления о домашнем аресте продолжительными... Закон
462
7 июня 2019  23:46
Об этом сообщает депутат госДумы Александр Хинштейн.
Квалификационная коллегия судей СО дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тольятти Ивана Ежова
 Об этом сообщает депутат госДумы  Александр Хинштейн . Закон
525
Весь список
Происшествия
13 июня 2019  16:31
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей.
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей.  Происшествия
0
13 июня 2019  14:00
Самаре после пожара на складе макулатуры нашли тело мужчины
В Самаре после пожара на складе макулатуры нашли тело мужчины
Возгорание случилось на Заводском шоссе. Происшествия
98
13 июня 2019  13:17
В Сочи заметили человека, похожего на умершего в СИЗО главаря банды Цапков
В Сочи заметили человека, похожего на умершего в СИЗО главаря банды Цапков
Жители города даже обратились к прокурору, чтобы он провёл проверку. Происшествия
104
Весь список
Криминал
13 июня 2019  11:39
Десятиклассник и студент ограбили прохожего на юго-востоке Москвы
Десятиклассник и студент ограбили прохожего на юго-востоке Москвы
Ущерб составил 18 тысяч 500 рублей. Криминал
112
13 июня 2019  11:07
Самарские оперативники задержали разбойника, напавшего на мужчину
Самарские оперативники задержали разбойника, напавшего на мужчину
Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Криминал
114
13 июня 2019  10:59
В Тольятти подростка задержали за закладку наркотика
В Тольятти подростка задержали за закладку наркотика
В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества в Самарскую область. Криминал
124
Весь список


Видео
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
125
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
296
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
276
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
372
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
360
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
309
Весь список

Фоторепортажи
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
185
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
512
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
542
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
304
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
606
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
533
Весь список

Мероприятия
На самарской набережной пройдут танцевальные и музыкальные программы в рамках проекта «Культурное сердце России»
В Самаре пройдет Девятый Инклюзивный Бал
Тысячи самарцев и гостей города принимают участие в квесте на улице Куйбышева
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные