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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Татарстане завели дело на мать, пустившую шестилетнего сына за руль машины

19 ноября 2019 16:19
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В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, передает РИА Новости. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступлений по статьям... "Оставление в опасности", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"", - говорится в релизе.

В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

До этого МВД по Татарстану оштрафовало женщину в административном порядке на 35 тысяч рублей.

Видео под названием "Счастливый сынок" опубликовала сама нарушительница Агина Алтынбаева. В комментарии к ролику многодетная мать с гордостью написала, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину. Уже после поднявшейся шумихи Алтынбаева укорила комментаторов, что они "не вправе судить, не пройдя [ее] жизнь", а живет она "как хочет, ни о чем не жалеет". 



Фото:   СУ СК РФ по Республике Татарстан
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Комментарии



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19 ноября 2019  16:19
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