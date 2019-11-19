В Татарстане завели дело на мать, пустившую шестилетнего сына за руль машины
19 ноября 2019 16:19
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"Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступлений по статьям... "Оставление в опасности", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"", - говорится в релизе.
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
До этого МВД по Татарстану оштрафовало женщину в административном порядке на 35 тысяч рублей.
Видео под названием "Счастливый сынок" опубликовала сама нарушительница Агина Алтынбаева. В комментарии к ролику многодетная мать с гордостью написала, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину. Уже после поднявшейся шумихи Алтынбаева укорила комментаторов, что они "не вправе судить, не пройдя [ее] жизнь", а живет она "как хочет, ни о чем не жалеет".
Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан
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