В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
5 января 2020 20:10
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Как сообщили в туристической полиции, 19-летней девушке и 26-летнему мужчине пришлось заплатить по пять тысяч батт (чуть больше десяти тысяч рублей).
По данным издания, задержанные туристы находились в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, туристам пришлось перед видеокамерой извиниться за непристойное поведение, сообщает ntv.ru. Влюбленные попросили прощения у горожан за то, что оскорбили их и нанесли ущерб репутации города. Они отметили, что никого не хотели обидеть, а сексом занялись потому, что не заметили людей поблизости. В полиции говорят, что туристы отделались легко. Участники аналогичного инцидента в марте 2018 года были депортированы из Таиланда и внесены в черный список на въезд в течение десяти лет.
Фото: соцсети
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