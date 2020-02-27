В Стамбуле в рамках расследования дела о наркотиках задержали россиянку

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Россиянку Наталью Крылову задержали утром 27 февраля при прилете в турецкую столицу, после чего в генконсульство обратился ее супруг.Согласно данным, которые получило генконсульство от правоохранительных органов Турции, Крылову задержали в рамках расследования попытки несанкционированного ввоза на территорию Турции запрещенного наркотического вещества, которая произошла два года назад.В генконсульстве сообщили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с супругом Крыловой и принимают необходимые шаги для защиты законных прав задержанной.22 февраля суд США приговорил к 2,5 годам тюрьмы россиянку Миру Тэраду, признавшуюся в отмывании средств по делу о контрабанде наркотиков.Обвинение требовало приговорить ее к трем годам и десяти месяцам тюрьмы, однако суд учел шесть месяцев, которые Тэрада провела в заключении в Финляндии, и сократил приговор до двух лет и шести месяцев. Также суд обязал Тэраду выплатить штраф в размере $100 и компенсировать ущерб в размере $78,3 тыс.Фото из открытых источников