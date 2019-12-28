В Сергиевском районе осужден мужчина, нечаянно застреливший своего спутника на охоте
28 декабря 2019 20:38
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Судом установлено, что мужчина, находясь со своим знакомым на охоте, в нарушение правил охоты, запрещающих производить выстрелы по неясно видимой цели, выстрелил из ружья крупной дробью-картечью и попал во второго охотника. В итоге тот умер от огнестрельного ранения в бедро.
В суде подсудимый вину свою признал полностью, принял меры по заглаживанию причиненного материального ущерба перед потерпевшей стороной.
Охотника признали виновным и назначили ему исправительные работы на 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства условно с испытательным сроком на 6 месяцев.
Фото из открытых источников
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