В Самарской облсуд направлено уголовное дело о 23 эпизодах мошенничества

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Бывший председатель одного из кредитных потребительских кооперативов Самары, в период времени с апреля 2014 по март 2020 года, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и СМИ сведения о том, что КПК осуществляет привлечение денежных средств граждан на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15,6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию.

Данная информация не соответствовала действительности и противоречила Уставу Кооператива.

На объявление откликнулись 23 жителя Самары: граждане, находясь в офисе организации, подписали договора и передали злоумышленнику денежные средства в размере от 40 до 700 тысяч рублей каждый. Общая сумма похищенных денежных средств, которые подозреваемый последствии потратил на собственные нужды, составила 9 095 400 рублей.

В ходе проведения следственных действий старшим следователем майором юстиции Диной Алгалиевой изучены изъятые в офисе организации документы – из них следует, что экс-председатель, для придания видимости работы филиала, направлял в вышестоящую организацию отчеты не соответствующие действительности. Установлены и допрошены свыше 20 жителей Самары, которые якобы брали займы в кооперативе. Все они отрицают факт обращения в кредитную организацию.

Следователем проведено 23 выемки документов, наложен арест на имущество бывшего председателя кооператива – автомобиль иностранного производства, назначено проведение почерковедческих экспертиз, направлено более 25 запросов в различные учреждения.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении безработного ранее не судимого жителя Самары 1992 года рождения возбуждены 23 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовные дела соединены в одно производство и направлены в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области