В Самарской области проводятся доследственные проверки по факту происшествий с детьми
3 июня 2019 17:14
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2 июня в городском парке, расположенном в Советском районе Самары, двое детей получили электротравмы.
В настоящее время всем детям оказана медицинская помощь, угроза для их жизни и здоровья отсутствует.
По указанным фактам территориальными следственными отделами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начаты доследственные проверки, выясняются все обстоятельства происшествий и причины им предшествующие. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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