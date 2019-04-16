В Самарской области мать хорошо относилась к сыну и систематически избивала двухлетнюю дочь
16 апреля 2019 20:59
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С ноября 2016 года по июль 2018 года женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своей малолетней дочери 2016 года рождения: не предоставляла ребенку нормальных условий проживания и развития, здорового питания, возможности использования чистой одежды, постельных принадлежностей и соблюдения норм гигиены, а также не оказывала медицинскую помощь и систематически применяла к дочери физическое насилие.
В августе 2018 года девочка была помещена в медицинское учреждение, где ее навещали сотрудники волонтерских организаций. Далее девочка была помещения в «Тольяттинский дом ребенка специализированный». Решением органов ПДН мать была привлечена к административной ответственности за "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", однако один из родственников девочки обратился в следственные органы СК России с тем, чтобы ими было возбуждено уже уголовное дело по тем же основаниям.
Установлено, что в семье также воспитывается брат девочки, к которому мать относится хорошо, ее неправомерное поведение распространяется только на дочь.
В связи с тем, что органы ПДН ранее привлекли женщину к административной ответственности, следователи СК России не могли по тем же основаниям лишить женщину родительских прав. Однако следователи СК России направили ходатайство в прокуратуру с просьбой отменить постановление о возбуждении административного производства. Данный вопрос находится в стадии разрешения.
Направлены представления о принятии мер по лишению родительских прав женщины в отношении дочери, а также "об оставлении девочки в ГКУЗ СО «Тольяттинский дом ребенка специализированный» на постоянной основе по причине уклонения женщины от воспитания дочери".
В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка сотрудникам ПДН, МКУ «Управление по вопросам семьи опеки и попечительства м.р. Ставропольский Самарской области» в части исполнения ими своих служебных обязанностей по контролю за семьей и несвоевременного выхода в суд с заявлением о лишении родительский прав в отношении дочери.
В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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