В Самарской области мать хорошо относилась к сыну и систематически избивала двухлетнюю дочь

104

С ноября 2016 года по июль 2018 года женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своей малолетней дочери 2016 года рождения: не предоставляла ребенку нормальных условий проживания и развития, здорового питания, возможности использования чистой одежды, постельных принадлежностей и соблюдения норм гигиены, а также не оказывала медицинскую помощь и систематически применяла к дочери физическое насилие.В августе 2018 года девочка была помещена в медицинское учреждение, где ее навещали сотрудники волонтерских организаций. Далее девочка была помещения в «Тольяттинский дом ребенка специализированный». Решением органов ПДН мать была привлечена к административной ответственности за "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", однако один из родственников девочки обратился в следственные органы СК России с тем, чтобы ими было возбуждено уже уголовное дело по тем же основаниям.Установлено, что в семье также воспитывается брат девочки, к которому мать относится хорошо, ее неправомерное поведение распространяется только на дочь.В связи с тем, что органы ПДН ранее привлекли женщину к административной ответственности, следователи СК России не могли по тем же основаниям лишить женщину родительских прав. Однако следователи СК России направили ходатайство в прокуратуру с просьбой отменить постановление о возбуждении административного производства. Данный вопрос находится в стадии разрешения.Направлены представления о принятии мер по лишению родительских прав женщины в отношении дочери, а также "об оставлении девочки в ГКУЗ СО «Тольяттинский дом ребенка специализированный» на постоянной основе по причине уклонения женщины от воспитания дочери".В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка сотрудникам ПДН, МКУ «Управление по вопросам семьи опеки и попечительства м.р. Ставропольский Самарской области» в части исполнения ими своих служебных обязанностей по контролю за семьей и несвоевременного выхода в суд с заявлением о лишении родительский прав в отношении дочери.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области