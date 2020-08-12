В Самарской области бывший полицейский пойдет под суд за незаконный оборот наркотиков

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31 января 2020 года при осмотре автомобиля обвиянемого, на котором он передвигался, было обнаружено и изъято наркотическое средство производное N-метилэфедрона, расфасованное в 41 пакет, общей массой более 26 грамм. После этого, в «закладках» было обнаружено и изъято такое же наркотическое средство, массой более 764 грамма, а также мефедрон, массой около 130 грамм, метамфетамин, массой более 1,4 грамма, гашиш, массой 11,45 грамм.Обвиняемый не смог довести свой преступный умысел, направленный на сбыт наркотического средства, так как был задержан сотрудниками полиции.В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее уголовное дело направлено в федеральный суд Ставропольского района Самарской области для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области