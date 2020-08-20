В Самаре закончили разбирательство по факту смерти певицы Юлии Гольдиной

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Фото: Юлия Гольдина / vk.com / СОВА

- Это произошло около 23 часов 21 июня 2019 года. Катер Silver без регистрационных знаков и навигационных огней плыл вниз по течению. Он столкнулся с мотолодкой "Казанка". Она пересекала Волгу с правого берега на левый, тоже без навигационных огней, - рассказывали в поисково-спасательной службе Самарской области.Юлия Гольдина была в "Казанке". При столкновении пятеро человек из мотолодки выпали за борт. Четверым помог спастись очевидец. А вот певицу искали два дня. Ее тело позже обнаружили водолазы в районе пляжа на Поляне Фрунзе.- Юлия Гольдина - лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, руководитель музыкальной группы Miracle Project и студии вокала "Пой душой", директор и продюсер коллективов Pina Colada и Volga band. Незадолго до трагедии она выступала в Самаре на спуске ул.Полевой, - рассказали ее друзья.По их словам, в день ЧП Юлия сначала пела на закрытии Российско-китайских игр на площади Славы, а потом отправилась на Волгу. Один из знакомых девушки стал виновником ее смерти, считают правоохранители.- По нашим данным, 29-летний житель Самары управлял моторной лодкой "Казанка -5М3", не имея навыков. В результате он и допустил столкновение с катером Silver Eagle BR 640 под управлением 39-летнего мужчины. Мотолодка не была оборудована сигнальными огнями. При этом управлявший ею мужчина не следил за обстановкой на воде, - считают в Куйбышевской транспортной прокуратуре.Кроме Юлии, серьезно пострадала ее подруга. Правоохранители рассказывают, что здоровью второй девушки нанесен тяжкий вред. Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение участником движения правил эксплуатации транспортных средств". Прокурор направил его в суд Промышленного района. Приятелю погибшей Юлии теперь грозит лишение свободы на срок до 4 лет.