Я нашел ошибку
Главные новости:
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
Один из знакомых девушки стал виновником ее смерти, считают правоохранители. Уголовное дело о трагедии на Волге передано в суд.
В Самаре закончили разбирательство по факту смерти певицы Юлии Гольдиной
Площадь пожара составляет 100 кв. м. В Якутске для помощи в тушении готова аэромобильная группировка.
В Якутии горит нефтяное хранилище
За попыткой похищения стоит глава контрразведки СБУ, уточнили в ФСБ.
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить в России лидера народного ополчения Донбасса. Видео
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России проводит опрос общественного мнения о деятельности полиции.
Жители Самарской области могут высказать свое мнение о деятельности полиции в ходе интернет-опроса
Это хорошая новость для ресурсоснабжающих компаний и плохая для желающих жить за чужой счет.
Самовольные подключения к сетям водоснабжения и кражи крышек люков могут перейти в разряд уголовных правонарушений
Состоится концерт солистов оперы для жителей и гостей Самары, проводящих пятничный вечер на Самарском Арбате – улице Ленинградской.
Опера в «Опере»: солисты Самарского театра оперы и балета выступят на крыше торгового центра на Ленинградской улице
За нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность в части эксплуатации сооружения приостановлена на 60 суток.
Судебные приставы приостановили деятельность базовой станции самарского оператора телефонной связи
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.24
-0.19
EUR 87.4
0.06
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
СОДБ проведет четвертые «Аксаковские онлайн-чтения»
В Самаре и Тольятти состоится XX фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
iВолга проведет прямой эфир на тему «Рекламная кампания, PR и позиционирование проектов»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре закончили разбирательство по факту смерти певицы Юлии Гольдиной

20 августа 2020 13:28
75
Один из знакомых девушки стал виновником ее смерти, считают правоохранители. Уголовное дело о трагедии на Волге передано в суд.
Год назад в Самарской области погибла 28-летняя российская певица Юлия Гольдина, передает sova.info.

- Это произошло около 23 часов 21 июня 2019 года. Катер Silver без регистрационных знаков и навигационных огней плыл вниз по течению. Он столкнулся с мотолодкой "Казанка". Она пересекала Волгу с правого берега на левый, тоже без навигационных огней, - рассказывали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Юлия Гольдина была в "Казанке". При столкновении пятеро человек из мотолодки выпали за борт. Четверым помог спастись очевидец. А вот певицу искали два дня. Ее тело позже обнаружили водолазы в районе пляжа на Поляне Фрунзе.

- Юлия Гольдина - лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, руководитель музыкальной группы Miracle Project и студии вокала "Пой душой", директор и продюсер коллективов Pina Colada и Volga band. Незадолго до трагедии она выступала в Самаре на спуске ул.Полевой, - рассказали ее друзья.

По их словам, в день ЧП Юлия сначала пела на закрытии Российско-китайских игр на площади Славы, а потом отправилась на Волгу. Один из знакомых девушки стал виновником ее смерти, считают правоохранители.

- По нашим данным, 29-летний житель Самары управлял моторной лодкой "Казанка -5М3", не имея навыков. В результате он и допустил столкновение с катером Silver Eagle BR 640 под управлением 39-летнего мужчины. Мотолодка не была оборудована сигнальными огнями. При этом управлявший ею мужчина не следил за обстановкой на воде, - считают в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Кроме Юлии, серьезно пострадала ее подруга. Правоохранители рассказывают, что здоровью второй девушки нанесен тяжкий вред. Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение участником движения правил эксплуатации транспортных средств". Прокурор направил его в суд Промышленного района. Приятелю погибшей Юлии теперь грозит лишение свободы на срок до 4 лет.



Фото: Юлия Гольдина / vk.com / СОВА
 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
20 августа 2020  13:28
Один из знакомых девушки стал виновником ее смерти, считают правоохранители. Уголовное дело о трагедии на Волге передано в суд.
В Самаре закончили разбирательство по факту смерти певицы Юлии Гольдиной
Один из знакомых девушки стал виновником ее смерти, считают правоохранители. Уголовное дело о трагедии на Волге передано в суд.  Закон
62
20 августа 2020  13:06
За попыткой похищения стоит глава контрразведки СБУ, уточнили в ФСБ.
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить в России лидера народного ополчения Донбасса. Видео
За попыткой похищения стоит глава контрразведки СБУ, уточнили в ФСБ.  Закон
84
20 августа 2020  12:27
За нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность в части эксплуатации сооружения приостановлена на 60 суток.
Судебные приставы приостановили деятельность базовой станции самарского оператора телефонной связи
За нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность в части эксплуатации сооружения приостановлена на 60 суток.  Закон
171
20 августа 2020  10:41
Подозреваемого задержали, передает агентство Anadolu.
СМИ: в Анталье убит главарь азербайджанской ОПГ
Подозреваемого задержали, передает агентство Anadolu.  Закон
172
20 августа 2020  10:37
Он подозревается в мошенничестве.
СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева
Он подозревается в мошенничестве.  Закон
177
19 августа 2020  21:16
Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого.
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого.  Закон
415
19 августа 2020  15:18
Ему предъявлено обвинение в совершении двух краж. Уголовное дело направлено в суд.
Житель Сызрани украл у своих знакомых скутер и телевизор
Ему предъявлено обвинение в совершении двух краж. Уголовное дело направлено в суд. Закон
443
Весь список
Происшествия
20 августа 2020  13:24
Площадь пожара составляет 100 кв. м. В Якутске для помощи в тушении готова аэромобильная группировка.
В Якутии горит нефтяное хранилище
Площадь пожара составляет 100 кв. м. В Якутске для помощи в тушении готова аэромобильная группировка.  Происшествия
96
20 августа 2020  10:11
Он через окно пытался проникнуть в магазин и, угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, намеревался похитить имеющуюся в кассе выручку.
В Красноглинском районе ночью мужчина пытался ограбить магазин
Он через окно пытался проникнуть  в магазин и, угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, намеревался похитить имеющуюся в кассе выручку. Происшествия
167
20 августа 2020  09:45
Пассажиры рассказывают, что Навальный во время полёта ушел в туалет и не вернулся. Они услышали его крик с просьбой о помощи.
Алексей Навальный экстренно госпитализирован в Омске
Пассажиры рассказывают, что Навальный во время полёта ушел в туалет и не вернулся. Они услышали его крик с просьбой о помощи.   Происшествия
186
Весь список
Криминал
15 августа 2020  12:40
В Приволжском районе задержали мужчину с марихуаной
В Приволжском районе задержали мужчину с марихуаной
Он сам  обнаружил наркосодержащие растения в поле, собрал и засушил. Ему грозит  лишение свободы на срок до десяти лет. Криминал
912
15 августа 2020  09:53
В Тольятти полицейские раскрыли кражу велосипеда
В Тольятти полицейские раскрыли кражу велосипеда
Задержан ранее судимый безработный бомж. Криминал
865
14 августа 2020  13:52
Штрафы за повторное мелкое хулиганство предлагают увеличить
Штрафы за повторное мелкое хулиганство предлагают увеличить
 Подготовка соответствующего законопроекта началась в Госдуме. Криминал
698
Весь список

Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
976
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
1019
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
948
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1350
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1831
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1203
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1140
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3787
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4311
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3751
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4736
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4843
Весь список
В центре внимания
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.
20 августа 2020  11:45 
В Самарской области подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.   Политика региона
148
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.
20 августа 2020  09:19 
Виктор Кудряшов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.  Политика региона
293
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
449
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
677
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.
17 августа 2020  10:40 
Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
675
Весь список
Акценты
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.
20 августа 2020  11:45 
В Самарской области подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.   Политика региона
147
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.
20 августа 2020  09:19 
Виктор Кудряшов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.  Политика региона
286
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
449
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1682
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1624
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1830
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
452
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
1566
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
2779
Весь список