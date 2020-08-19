В Самаре за получение взятки задержан директор одного из образовательных учреждений

В конце июля текущего года директор одного из образовательных учреждений города Самары, находясь в своем служебном кабинете, получил незаконное денежное вознаграждение в размере 144 тысяч рублей.
Как выяснили сотрудники полиции, денежные средства предназначались за совершение незаконного действия в виде зачисления двух граждан в учебное заведение в нарушение установленного порядка.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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