В Самаре за получение взятки задержан директор одного из образовательных учреждений

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Как выяснили сотрудники полиции, денежные средства предназначались за совершение незаконного действия в виде зачисления двух граждан в учебное заведение в нарушение установленного порядка.Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.