В Самаре в отношении заместителя начальника КбшЖД и двух его подельников возбуждены уголовные дела
28 октября 2019 18:54
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По версии следствия, подозреваемый и его подельники в октябре 2019 года организовали преступную схему по незаконному получению от представителя транспортной компаний 1 млн 200 тыс. рублей за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия.
В случае отказа передать взятку железнодорожник угрожал повлиять на расторжение договора поставки товаров и тем самым полностью лишить коммерсантов возможности осуществлять свою деятельность.
Преступление было выявлено в результате проведения оперативно- разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела.
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