В Самаре сотрудница университета подозревается в получении взятки

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Советским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы одного из высших учебных заведений города Самары, подозреваемой в получение взятки.11 сентября 2019 года подозреваемая, находясь в рабочем кабинете, получила 20 тысяч рублей от абитуриента за содействие в его поступлении на заочную форму обучения в магистратуру, без фактического проведения экзамена и прохождения собеседования с приемной комиссией.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области