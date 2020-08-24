В Самаре сотрудница Роспотребнадзора за получение взятки пойдет под суд

Советским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, обвиняемой по статье "Получение взятки".
11 февраля 2020 года обвиняемая получила взятку в 40 тысяч рублей, за не проведение внеплановых проверок в торговых точках, осуществляющих реализацию табакосодержащей продукции, принадлежащих взяткодателю.
Уголовное дело направлено в федеральный суд Советского района гСамары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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