В Самаре сотрудница Роспотребнадзора за получение взятки пойдет под суд

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Советским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, обвиняемой по статье "Получение взятки".11 февраля 2020 года обвиняемая получила взятку в 40 тысяч рублей, за не проведение внеплановых проверок в торговых точках, осуществляющих реализацию табакосодержащей продукции, принадлежащих взяткодателю.Уголовное дело направлено в федеральный суд Советского района гСамары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области