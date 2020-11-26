В Самаре сотрудница Роспотребнадзора осуждена условно за покушение на мошенничество

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Собранные Советским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главному специалисту-эксперту отдела защиты прав потребителей регионального ведомства. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Установлено, что 11 февраля 2020 года женщина получила 40 тысяч рублей, пообещав не проводить внеплановые проверки в торговых точках, осуществляющих реализацию табакосодержащей продукции, не имея реальной возможности выполнить обещанное. Распорядиться денежными средствами злоумышленница также не смогла, по независящим от нее обстоятельствам, в связи с тем, что ее незаконная деятельность была пресечении сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда Харисовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1, 5 года условно, с испытательным сроком на 2 года и штрафом в доход государства в размере 30 тысяч рублей, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области