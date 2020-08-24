В Самаре сотрудник районной администрации и его родственник за мошенничество предстанут перед судом

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По версии следствия, с февраля 2015 года по ноябрь 2015 года сотрудник Администрации получил от гражданки денежные средства на общую сумму – 48 тысяч 900 рублей, за взятое на себя заведомо невыполнимое обязательство о беспрепятственной торговли цветочной продукцией на территории Октябрьского района города Самары, и не привлечении ее к административной ответственности в сфере торговли и оказания услуг по п. 1 ст. 6.1 Закона Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007 «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», не имея при этом намерений, а также реальной возможности выполнить данное им обязательство.Таким же образом и за те же действия, с мая 2016 года по апрель 2019 он получил от другого гражданина денежные средства на общую сумму в 276 тысяч рублей.Он же, в период с января 2016 года по сентябрь 2019 года получил от указанной выше гражданки взятку в несколько частей, на общую сумму в 600 тысяч 650 рублей, за незаконное бездействие, выраженное в не составлении протоколов об административных правонарушениях в сфере торговли и оказания услуг населению.Кроме того, обвиняемый в период с 2017 года по 2019 год получил от гражданина лично и через посредника взятку виде денег на общую сумму в 315 тысяч рублей, намереваясь при этом получить взятку на общую сумму в 330 тысяч рублей, за незаконное бездействие и попустительство по службе.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.