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В Самаре сотрудник налоговой службы признан виновным в покушении на мошенничество

27 июля 2020 21:09
135
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 2 года.
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему исполняющему обязанности начальника отдела УФНС СО Виталию Арефьеву . Он признан виновным в "Покушении на мошенничество".

6 ноября 2019 года Арефьев получил от представителя ООО часть незаконного денежного вознаграждения в сумме 100 тысяч рублей и муляж денежных средств в сумме 200 тысяч рублей, от ранее оговоренной суммы в 600 тысяч рублей, якобы за способствование в перерегистрации на налоговом учете Общества с территории города Тольятти на территорию города Москвы, а также за смену директора и учредителя указанной организации на лицо с иностранным гражданством.

Довести до конца свой преступный умысел Арефьев не смог, поскольку после получения части денежных средств он был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области на месте происшествия.

Приговором суда Арефьеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 2 года, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Комментарии


Закон
27 июля 2020  21:09
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 2 года.
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