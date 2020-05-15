В Самаре сотрудник департамента лицензирования подозревается в получении взятки

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17 января 2020 года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку - 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: ТАСС