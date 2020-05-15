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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре сотрудник департамента лицензирования подозревается в получении взятки

15 мая 2020 16:51
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Он получил 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Советским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело в отношении консультанта управления мониторинга и контроля департамента лицензирования и государственного контроля Министерства промышленности и торговли Самарской области, подозреваемого в получении взятки.

17 января 2020 года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку - 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:   ТАСС
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Комментарии


Закон
15 мая 2020  16:51
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