В Самаре сотрудник департамента лицензирования подозревается в получении взятки
15 мая 2020 16:51
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17 января 2020 года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку - 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: ТАСС
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