В Самаре руководитель «Городцовского Пива», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, предстанет перед судом

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По версии следствия, в период с 2017 года по 2018 год руководитель ООО «Городцовское Пиво» уклонился от уплаты налогов в виде акцизов на общую сумму более 62 миллионов рублей, внося в налоговые декларации ложные сведения об объемах произведенного и реализованного подакцизного товара.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Красноярского района Самарской области для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ Самарской области.