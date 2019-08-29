В Самаре работник магазина убил ударом по голове мужчину за мелкую кражу
29 августа 2019 18:14
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24 августа местный житель совершил в одном из магазинов Самары мелкое хищение. Один из работников увидел его противоправные действия и завел указанного мужчину в подсобное помещение, где ударил его по голове.
Бригадой скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в больницу. Однако спасти его не удалось, и он скончался от полученных повреждений.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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