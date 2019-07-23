В Самаре полицейские задержали сотрудника муниципального предприятия за получение взятки

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Сотрудникам УЭБиПК СО поступила оперативная информация, что сотрудник одного из муниципальных предприятий Самары - мужчина 1963 года рождения, может быть причастен к коррупционным преступлениям. В ходе проверки полученные сведения подтвердились.Непосредственно после получения денег от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью в размере 1 350 000 рублей подозреваемый был задержан оперативниками в автомобиле, остановившемся неподалеку от дома на улице Санфировой.Как установили сотрудники полиции, муниципальное предприятие, в котором работает подозреваемый, заключило договор на поставку различных строительных материалов с одной из самарских организаций. После выполнения условий договора указанной компанией предполагаемый злоумышленник вместе с сообщниками, личности которых в настоящее время устанавливаются, потребовал от ее представителя денежные средства в размере 1 350 000 рублей за принятие оказанных услуг. Переданные деньги были обнаружены оперативниками в бумажном пакете на заднем сидении автомобиля подозреваемого.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.