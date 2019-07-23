В Самаре полицейские задержали сотрудника муниципального предприятия за получение взятки
23 июля 2019 17:43
110
Непосредственно после получения денег от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью в размере 1 350 000 рублей подозреваемый был задержан оперативниками в автомобиле, остановившемся неподалеку от дома на улице Санфировой.
Как установили сотрудники полиции, муниципальное предприятие, в котором работает подозреваемый, заключило договор на поставку различных строительных материалов с одной из самарских организаций. После выполнения условий договора указанной компанией предполагаемый злоумышленник вместе с сообщниками, личности которых в настоящее время устанавливаются, потребовал от ее представителя денежные средства в размере 1 350 000 рублей за принятие оказанных услуг. Переданные деньги были обнаружены оперативниками в бумажном пакете на заднем сидении автомобиля подозреваемого.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
23 июля 2019 17:43
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 350 000 рублей. Закон
108
22 июля 2019 23:15
Ранее ей дали три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей. Закон
341
22 июля 2019 18:23
Он получил от гражданина 200 тысяч рублей. Закон
317
20 июля 2019 17:08
По версии следствия, они незаконно получили вознаграждение за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП. Закон
567
19 июля 2019 23:16
С поличным при получении взятки в 520 тыс рублей. Закон
802
18 июля 2019 22:00
Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России. Закон
311
18 июля 2019 19:57
Он предложил старшему оперуполномоченному отделения полиции взятку в 34 тысячи рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки. Закон
353
Происшествия
23 июля 2019 14:27
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря. Происшествия
148
23 июля 2019 13:43
Из-за действий неизвестных лиц мазутом затопило улицу Промышленности. Происшествия
160
23 июля 2019 13:28
Пострадали четыре человека. Происшествия
172
Криминал
23 июля 2019 10:37
По взаимной договоренности хозяин автомобиля ранее оставил подозреваемому ключи и документы. Криминал
188
23 июля 2019 10:29
В связи с отсутствием пин-кода девушка совершала только покупки на небольшую сумму. Криминал
187
23 июля 2019 10:00
Подозреваемый угрожал банкротством. Криминал
1684
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
402
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
378
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
293
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
435
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
470
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
344
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
744
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
646
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
849
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
859
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
580
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
897
Мероприятия