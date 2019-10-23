В Самаре осужден начальник цеха, по вине которого погибли двое рабочих

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Собранные следственным отделом по Красноглинскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику цеха обособленного подразделения «Винтай» ПАО «Кузнецов» Александру Несмелову. Он признан виновным в совершении преступления по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".31 августа 2018 года Несмелов на оперативном совещании устно поручил рабочим проведение профилактических работ по отчистке емкости для хранения жидкого кислорода. Однако перед исполнением указанных работ Несмелов не проконтролировал безопасность проведения очистки (емкость для хранения жидкого кислорода не была отсоединена с помощью заглушек от подводящих коммуникаций), не обеспечил последовательность и режим выполнения газоопасной работы, а также контроль за состоянием воздушной среды в емкости, что привело к пожару на объекте и повлекло по неосторожности смерть двух рабочих на месте происшествия.Приговором суда Несмелову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком в два года, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.