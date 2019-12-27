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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре организатор и администратор клуба, обвиняемые в проведении азартных игр предстанут перед судом

27 декабря 2019 18:14
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу.
Следственным отделом по Промышленному району  Самары завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин, обвиняемых в "организации и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, в 2019 году одна из обвиняемых незаконно организовала игорный клуб по адресу: город Самара, пр. Кирова, 258 «а», где в июле и сентябре 2019 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с другой обвиняемой, проводила азартные игры, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области


 
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Закон
27 декабря 2019  18:14
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу.
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