В Самаре мужчина обвиняется в изнасиловании и покушении на убийство

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20 января 2019 года обвиняемый, находясь в гаражном массиве, расположенном в Железнодорожном районе города Самары, нанес удары электрошокером 31-летней женщине, а затем, совершил ее изнасилование.Он же, 27 сентября 2019 года примерно в 6 часов, находясь около одного из домов, расположенных по улице Братьев Коростелевых в Ленинском районе города Самары, встретил ранее незнакомую ему 19-летнюю девушку, которой нанес имевшимся у него с собой ножом удар в область грудной клетки, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевшая была доставлена в больницу, где ей своевременно была оказана медицинская помощь.Уголовное дело направлено в федеральный суд Железнодорожного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области