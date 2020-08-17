В Самаре молодой человек зашел к приятелю в гости в общежитие и украл велосипед

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Со слов 32-летней владелицы велосипеда стали известны приметы похищенного. Сотрудники уголовного розыска проверили близлежащие ломбарды и комиссионные магазины на предмет обнаружения похищенного. В ходе проверки установлено, что безработный самарец сдал в комиссионный магазин велосипед, подходившие по приметам с разыскиваемым.Вскоре оперативники установили местонахождение молодого человека. Он не стал отрицать своей причастности к краже велосипеда. Ранее он проживал в данном доме, поэтому смог беспрепятственно попасть в подъезд. В тот день он приходил в гости к своему приятелю, проживающему в общежитии. Злоумышленник воспользовался своим паспортом и сдал украденный велосипед в комиссионный магазин за 3000 рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Похищенное имущество изъято и уже возвращено законной владелице. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области