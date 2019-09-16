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В Самаре генедиректор АО «НГПЗ» и двое его посредников предстанут перед судом за коммерческий подкуп

16 сентября 2019 14:26
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Величина коммерческого подкупа - 11 499 178, 3 рублей.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» Шишканова, учредителя и финансового директора ООО «СпецстройВолга» Неклеенко и генерального директора ЗАО Группа компаний «РОСТ» Чеха.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 года Шишканов, незаконно получил частями от генерального директора ООО «СМП Волга» через посредников Неклеенко и Чеха коммерческий подкуп в размере 11 499 178, 3 рублей за заключение договора между АО «НГПЗ» и ООО «СМП Волга» на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на сумму более 98 миллионов рублей, а также последующее беспрепятственное подписание финансовых документов на перечисление денежных средств за выполненные работы.

В мае 2016 года Шишканов незаконно получил от Неклеенко коммерческий подкуп в виде денег в размере 2 000 000 рублей, а также от генерального директора ООО и представителя субподрядных организаций коммерческий подкуп в виде денег в размере 7 560 658, 32 рублей за последующее беспрепятственное подписание финансовых документов по приемке выполненных работ и перечисление денежных средств за выполненные работы.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Железнодорожного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Комментарии



Закон
16 сентября 2019  14:26
Величина коммерческого подкупа - 11 499 178, 3 рублей.
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