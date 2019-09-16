В Самаре генедиректор АО «НГПЗ» и двое его посредников предстанут перед судом за коммерческий подкуп
16 сентября 2019 14:26
107
По версии следствия, в период с 2016 по 2018 года Шишканов, незаконно получил частями от генерального директора ООО «СМП Волга» через посредников Неклеенко и Чеха коммерческий подкуп в размере 11 499 178, 3 рублей за заключение договора между АО «НГПЗ» и ООО «СМП Волга» на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на сумму более 98 миллионов рублей, а также последующее беспрепятственное подписание финансовых документов на перечисление денежных средств за выполненные работы.
В мае 2016 года Шишканов незаконно получил от Неклеенко коммерческий подкуп в виде денег в размере 2 000 000 рублей, а также от генерального директора ООО и представителя субподрядных организаций коммерческий подкуп в виде денег в размере 7 560 658, 32 рублей за последующее беспрепятственное подписание финансовых документов по приемке выполненных работ и перечисление денежных средств за выполненные работы.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Железнодорожного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 сентября 2019 14:26
Величина коммерческого подкупа - 11 499 178, 3 рублей. Закон
105
11 сентября 2019 21:28
Сейчас Агеев находится в СИЗО Твери, но скоро будет доставлен в колонию на Ямале. Закон
385
11 сентября 2019 19:13
От отбытия наказания г-н Кондалов освобожден по амнистии ко Дню Победы, судимость с него снята. Закон
1005
11 сентября 2019 10:52
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности. Закон
237
10 сентября 2019 13:23
Кадровый голод был предсказуем: часть судей облсуда перешли в недавно созданный 6-й Кассационный суд, возглавляемый Александром Ефановым. Закон
599
9 сентября 2019 19:39
Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. Закон
250
9 сентября 2019 15:35
Возбуждено уголовное дело. Закон
357
Происшествия
16 сентября 2019 12:53
По обоим случаям решается вопрос с возбуждением уголовного дела. Происшествия
131
16 сентября 2019 12:47
Причиной возгорания могла стать старая электропроводка. Происшествия
132
16 сентября 2019 12:31
Грузовик врезался в две иномарки. Происшествия
117
Криминал
16 сентября 2019 09:38
Он заявил, что хранил растение для себя. Криминал
317
16 сентября 2019 08:27
По предварительным данным, инцидент произошел во внерабочее время и погибший был в гражданской одежде. Криминал
305
15 сентября 2019 10:21
Как пояснил мужчина, наркотик хранил для личного употребления без цели сбыта. Криминал
541
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
477
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
307
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
796
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
338
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
608
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
471
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
873
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
698
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
934
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1109
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
545
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2349
Мероприятия