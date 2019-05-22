В Самаре гендиректор ПАО подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на 55 миллионов рублей

158

С 2007 года по 2014 год подозреваемый заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор аренды нежилого помещения по цене значительно ниже рыночной, чем причинил ущерб ПАО в размере не менее 55 миллионов рублей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.