В Самаре гендиректор ПАО подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на 55 миллионов рублей
22 мая 2019 15:56
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С 2007 года по 2014 год подозреваемый заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор аренды нежилого помещения по цене значительно ниже рыночной, чем причинил ущерб ПАО в размере не менее 55 миллионов рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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