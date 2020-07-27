В Самаре фанату запретили 18 месяцев посещать стадион из-за снятой маски

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«Кировский суд, Самара, создал прецедент: штраф 10 тысяч рублей, лишение права посещения стадиона на срок 18 месяцев за создание угрозы собственной жизни и безопасности — нахождение без маски/частичное ее снятие при отрицательном анализе на COVID-19», — написал Семенов.По его мнению, игроки и тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не раз нарушали требования Роспотребнадзора против распространения COVID-19, но никто из них не подвергался столь суровому наказанию.Фото: ru.freepik.com