В Самаре экс-следователя, которую судят по подозрению в коррупции, могут отправить в колонию

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Фото: ГУ МВД по Самарской области

Рабинович судят по подозрению в коррупции. По версии следствия, она пыталась получить взятку в 15 млн рублей за направление в суд уголовного дела о невозврате долга. Деньги передавал бывший совладелец Кинель-Черкасского кирпичного завода Зелимхан Темирханов.- В 2018 году в производстве следователя МВД по Ставропольскому району Самарской области находилось уголовное дело по заявлению Зелимхана Темирханова о хищении у него Андреем Кичаевым 4 миллионов 750 тысяч долларов. В один из дней 2018 года Темирханов во время встречи со своим знакомым Виталием Прокофьевым в кафе сообщил свои опасения по поводу волокиты расследования уголовного дела, - рассказывала ранее в суде гособвинитель Дина Исмагилова.Предполагается, что сумму в 15 млн назвали Темирханову посредники. Пакет с "наличкой" забрал общий знакомый Темирханова и Рабинович Виталий Прокофьев. Сразу после этого Прокофьева задержала ФСБ. Мужчина согласился на предложение поучаствовать в оперативном эксперименте и помочь задержать Рабинович. Для этого он отнес сумку с деньгами подруге Веры Жанне Назаровой. А уже Назарова передала все следователю.- Рабинович просят приговорит к 8,5 года лишения свободы, Назарову к 7,5, Прокофьева к 5, - рассказали в суде Октябрьского района.Кроме того, Рабинович просят оштрафовать на 150 млн и лишить звания полковника.