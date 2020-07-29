В Самаре директор ООО обвиняется в уклонении от уплаты 65 миллионов рублей налогов

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В Самаре директор ООО обвиняется в уклонении от уплаты 65 миллионов рублей налоговПо версии следствия, в период с 2014 года по 2016 год обвиняемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль на общую сумму более 65 миллионов рублей, путем предоставления налоговых деклараций, с включенными заведомо ложными сведениями.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области