В Самаре бывший и действующий сотрудники райадминистрации задержаны по подозрению в получении взяток

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По версии правоохранителей один из злоумышленников, ранее не судимый мужчина незаконно получил 42 500 рублей, второй подозреваемый также ранее не судимый мужчина таким же образом получил 428 000 рублей.В отношении подозреваемых СУ СК России по Самарской области возбуждены два уголовных дела по статье «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде ареста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области