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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре бывший и действующий сотрудники райадминистрации задержаны по подозрению в получении взяток

27 февраля 2020 16:22
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Взятки получали в качестве незаконного вознаграждения за общее покровительство в осуществлении розничной торговли.
В ходе работы сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре было установлено, что двое сотрудников администрации одного из районов города Самары в период времени с 2016 года по 2019 год неоднократно получали от граждан денежные средства в качестве незаконного вознаграждения за общее покровительство в осуществлении розничной торговли.

По версии правоохранителей один из злоумышленников, ранее не судимый мужчина незаконно получил 42 500 рублей, второй подозреваемый также ранее не судимый мужчина таким же образом получил 428 000 рублей.

В отношении подозреваемых СУ СК России по Самарской области возбуждены два уголовных дела по статье «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде ареста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.



Фото:    пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

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Комментарии


Закон
27 февраля 2020  16:22
Взятки получали в качестве незаконного вознаграждения за общее покровительство в осуществлении розничной торговли.
В Самаре бывший и действующий сотрудники райадминистрации задержаны по подозрению в получении взяток
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