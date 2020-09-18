В Самаре бывшие сотрудники районной администрации пойдут под суд за взятки с продавцов рыбы

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников администрации Железнодорожного района, обвиняемых по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве".

По версии следствия, в период времени с 2012 года по 2018 год один из обвиняемых неоднократно получал от граждан сам и через посредника денежные средства на общую сумму в 440 тысяч рублей в качестве взяток за общее покровительство в осуществлении розничной торговли рыбной продукцией. А в период с 2018 года по 2020 год, действуя уже в качестве посредника, передал другому обвиняемому взятку в виде денег в несколько приемов на общую сумму в 64 тысячи 500 рублей за те же незаконные действия.

Уголовное дело направлено в федеральный суд Железнодорожного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области