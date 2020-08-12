В Самаре арестована немаркированная обувь из Казахстана

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Согласно товаросопроводительным документам, в указанном автомобиле перевозилась обувь.В результате проведения таможенного досмотра выявлено 15623 пары обуви без маркировки средствами идентификации на общую сумму более 1 млн. рублей. Кроме того, часть выявленной обуви, маркированная товарными знаками Balenciaga, Nike, Adidas, Calvin Klein оказались с признаками контрафактности.По факту незаконного ввоза обувной продукции без маркировки Управление Роспотребнадзора по Самарской области возбудило дело об административном правонарушении. Товар арестован.Самарской таможней в адрес правообладателей товарных знаков направлены запросы об их подлинности, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни