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В СО осуждены 16 членов преступного сообщества за продажу наркотиков через интернет-магазин

17 сентября 2020 14:40
143
Организованное преступное сообщество состояло из операторов, курьеров, программистов.

Куйбышевский районный суд г. Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении 16 членов преступного сообщества, осуществлявших сбыт наркотических средств, передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном и особо крупном размерах).

В суде установлено, что злоумышленники через интернет-магазин осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Самарской, Ульяновской, Саратовской областей, в Башкортостане и г. Москве. Организованное преступное сообщество состояло из операторов, курьеров, программистов. Операторы, которые проживали зарубежом, дистанционно осуществляли управление нижестоящими звеньями структурного подразделения. Заказы на приобретение наркотика принимались в сети Интернет, потребитель информировался о местонахождении «закладки» после поступления средств на кошельки электронных платежных систем участников преступного сообщества.

Всего в период действия преступного сообщества с 2013 года по 2016 год на интернет-кошельки подсудимых поступило более 250 млн рублей. При задержании ряда участников у них в квартирах было обнаружено и изъято 20 кг синтетического наркотика.

Суд приговорил виновных к различным срокам лишения свободы от 4 до 11 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. Двоим подсудимым женщинам назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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