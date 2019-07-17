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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В СО начата доследственная проверка по факту отравления в селе Кошелевка 46 мигрантов из Узбекистана

17 июля 2019 18:13
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Они были госпитализированы с признаками отравления различной степени тяжести.
16-17 июля из села Кошелевка Сызранского района Самарской области в больницу с признаками отравления различной степени тяжести госпитализированы 46 мужчин – граждан Республики Узбекистан.

По данному факту следственным отделом Сызрани начата доследственная проверка.

По предварительным данным, в 2019 году в Самарскую область приехали 60 человек заниматься сельскохозяйственными работами из Республики Узбекистан. Они жили обособленно в жилом доме в Сызранском районе, готовили себе еду самостоятельно.

16-17 июля 46 приезжих мужчин были госпитализированы в больницу, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, тяжесть вреда здоровью небольшой и средней тяжести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


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Комментарии



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