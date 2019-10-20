В СК назвали приоритетную версию причины прорыва дамбы в Красноярском крае

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Ранее в экстренных службах региона одной из версий называли износ тела плотины.Следователи уже задержали директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка. В офисе организации прошли обыски, изъята техническая и финансовая документация.Разрушение дамбы произошло в субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района. В результате в рабочем поселке затопило два общежития на 40 человек каждое. Погибли 15 человек, еще 14 госпитализированы.Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".Фото: соцсети