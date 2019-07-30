В СК назвали причину задержания начальника уголовного розыска Приморья
30 июля 2019 22:49
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— По версии следствия, Миляев, злоупотребляя должностными полномочиями, информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках, — говорится в сообщении СК.
По данным следствия, бизнесмен с 2018 по 2019 год передал Миляеву в качестве его доли более пяти миллионов рублей.
В доме подозреваемого прошёл обыск, изъяты банковские карты, а также денежные средства на общую сумму один миллион рублей.
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