В СК начата доследственная проверка по жалобе больной раком самарчанки

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По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации по данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственаая проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также законность применения норм регионального законодательства об обеспечении льготными лекарствами граждан.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле у Председателя Следственного комитета Российской Федерации, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.