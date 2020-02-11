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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В СК начата доследственная проверка по жалобе больной раком самарчанки

11 февраля 2020 22:16
88
Она вынуждена каждый день ездить в онкодиспансер, чтобы получать по одной таблетке выписанного ей жизненно важного препарата.
В эфире одного из федеральных каналов освещена проблема жительницы города Самары о том, что она вынуждена каждый день ездить в онкодиспансер, чтобы получать по одной таблетке выписанного ей жизненно важного препарата.

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации по данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственаая проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также законность применения норм регионального законодательства об обеспечении льготными лекарствами граждан.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле у Председателя Следственного комитета Российской Федерации, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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Комментарии


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