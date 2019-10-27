В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников
27 октября 2019 13:24
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Таким образом, с воскресенья регистрация беспилотников станет обязательной. Те, кто не успел направить заявление на постановку на учёт воздушного беспилотного судна, могут направить его на адрес Росавиации в любое время.
— Правилами учёта Росавиации не предоставлены полномочия по введению штрафных санкций за несвоевременную подачу заявлений, — уточнили в пресс-службе ведомства.
При этом штраф будет взиматься не за отсутствие регистрации у беспилотника, а за его полёт.
— Полёт на неучтённом БВС будет квалифицирован как нарушение правил использования воздушного пространства, — рассказал генеральный директор ассоциации "Аэронет" Глеб Бабинцев.
Таким образом, штраф составит до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических, добавил он.
Фото: pixabay
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