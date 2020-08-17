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В России признали движение АУЕ* экстремистским

17 августа 2020 15:03
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Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.
Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.

"Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ* экстремистской организацией", - сказали в суде. Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому детали не уточняются.

Как поясняет Генпрокуратура, в судебном заседании установлено, что АУЕ* является "хорошо структурированной и управляемой организацией" – молодежным движением экстремистской направленности. Участники АУЕ*, по данным прокуроров, причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", - отмечает ведомство.

По мнению Генпрокуратуры, запрет АУЕ* позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и "способствовать оздоровлению общества".

С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. По его данным, АУЕ* действует не только в России, но и в других странах.

О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.

*Экстремистская организация, запрещенная в России. 



Фото:     РИА Новости / Алексей Филиппов
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Комментарии


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