В России пресекли крупную сеть перепродажи билетов в театры через сайты-двойники. Видео

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Сотрудники Следственного комитета и МВД России пресекли крупную сеть подпольной перепродажи билетов в ведущие театры и на футбольные матчи по завышенным ценам. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Выйти на подпольную сеть удалось при расследовании уголовного дела о продаже билетов на спектакли Мариинского театра через сайт. При отсутствии разрешения от правообладателя велась продажа, но в доменном имени использовался товарный знак Мариинки. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование товарного знака, совершенное организованной группой"). "По данным следствия, с 2018 по 2020 годы участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры Российской Федерации, а также спортивных организаций. В их числе сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. А. П. Чехова, ФК "Спартак Москва", ОАО "Лужники" и другие", - сообщила представитель СК. За это время через сайты-двойники были спекулятивно проданы билеты более чем на 1 млрд рублей.

Как уточнила в свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк, деньги поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а в последующем обналичивались и распределялись между фигурантами.

"В противоправную деятельность были вовлечены более 50 человек. В их числе IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы", - добавила Петренко. Оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями происходило с использованием интернет-телефонии. Реализация билетов осуществлялась через кол-центры в Москве и Владимире.

Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СК России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России провели обыски в 8 регионах - Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской областях, в ходе которых у соучастников были изъяты платежные карты, компьютерная техника, черновые записи и выручка от незаконной деятельности. Петренко сообщила, что "на данный момент работа сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов, прекращена".

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает для виновного от штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей до принудительных работ на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

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Фото: соцсети