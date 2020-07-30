В РФ студент из США приговорен к 9 годам колонии за нападение на полицейских

Американский студент Тревор Рид приговорен к девяти годам колонии общего режима за драку с полицейскими в Москве. Такое решение принял в четверг, 30 июля, Головинский суд столицы, передают "Известия".
Иностранца признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти, пишет «РИА Новости»
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Инцидент с участием Рида произошел в столице в середине августа прошлого года. Как сообщал РЕН ТВ
, полицейские получили сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина. Прибывшие на место происшествия стражи порядка увидели агрессивно настроенного иностранца, тот в свою очередь отказался выполнять требования полицейских. После этого правоохранителям пришлось применить силу. Рид в свою очередь не только вырывался и оскорблял полицейских, но и пытался напасть на одного из них.
Уже находясь в движущемся служебном автомобиле, иностранец схватил находящегося за рулем старшего сержанта. Рид порвал ему форму и погон, а также несколько раз ударил стража порядка в живот и едва не спровоцировал ДТП.
В отношении американца было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, пишет «Газета.ру»
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В феврале этого года Рида взяли под стражу
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев/"Известия"
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