В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тыс. рублей

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По данным полиции, девушка знала лжемага, так как ранее училась с ним в одной школе. Молодой человек заверил ее в том, что представляет собой посредника между человеком и дьяволом, умеет гадать на картах, читать мысли и наводить порчу.После этого юноша предложил знакомой «продать душу» и получить взамен три желания. Информацию о том, как это сделать, мошенник оценил в 6 тыс. рублей, свои услуги в 1 тыс., а материал для проведения обрядов в 5 тыс.«Также он сообщил, что тем, кто перешел на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения. Аферист предложил девушке заложить в ломбард ее золотые украшения, а вырученные деньги перевести на его карту», — говорится в сообщении МВД.При этом молодой человек попросил девушку удалить все их переписки в соцсетях и отдать ему телефон и ноутбук, чтобы избежать «попадания в психиатрическую больницу».Однако о знакомом школьницы узнала ее мать. Она и обратилась в полицию. Общий ущерб от рук мошенника оценивается в 93 тыс. рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Юноша задержан и уже дал признательные показания.