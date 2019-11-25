В Приангарье арестовали мужчину, пытавшегося убить в лесу знакомую

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Ранее сообщалось, что в ноябре житель города Железногорск-Илимский несколько раз ударил женщину по голове, а затем нанес ножевые ранения. Оставив жертву в лесу, злоумышленник скрылся с места преступления. Женщина сумела добраться до автодороги, ее доставили в больницу. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство."По решению Нижнеилимского районного суда обвиняемый арестован на два месяца", - сообщил собеседник агентства.Происшествие получило большой общественный резонанс, пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой, силой заставил сесть в машину и вывез в лес, где избил, а после нанес несколько ударов ножом в грудь. По словам женщины, он также угрожал ее матери.