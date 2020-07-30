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В Петербурге задержали депутата Заксобрания и его помощника по делу о взятке

30 июля 2020 21:58
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Проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение и ходатайствовать об аресте.
Следователи задержали депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина по уголовному делу о получении взятки в размере более 15 млн рублей, передает ТАСС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Гришина взятку в виде денег и автомобиля на общую сумму более 15 млн рублей", - сообщили в СК.

За взятку он обещал поспособствовать в выделении средств через поправки к проектам законов "О бюджете Санкт-Петербурга" определенным госучреждениям города, с которыми впоследствии представляемые предпринимателем фирмы заключали госконтракты. "Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денежных средств. При получении очередной части незаконного денежного вознаграждения 30 июля с поличным задержан помощник депутата, а затем и сам депутат", - сообщили в СК.

В отношении Коваля Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), в отношении Гришина - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Совместно с сотрудниками УФСБ с участием задержанных проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение и ходатайствовать об аресте. 



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