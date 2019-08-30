В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня из «Трех богатырей»
30 августа 2019 21:16
73
Суд установил, что в феврале текущего года аниматор ходил по Дворцовой площади в костюме коня Юлия, который является героем этого мультфильма, и предлагал прохожим сфотографироваться с ним за 300 руб.
Правообладателем данного мультипликационного героя является ООО «Студия анимационного кино «Мельница».
Согласно заключению эксперта, приглашенного судом, ростовая фигура, которую использовал аниматор, была переработкой оригинального художественного произведения (персонажа) «Конь Юлий». Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. руб. с конфискацией костюма ростовой фигуры, состоящей из трех элементов: головы, туловища и копыт.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 августа 2019 21:16
С конфискацией костюма ростовой фигуры, состоящей из трех элементов: головы, туловища и копыт. Закон
70
29 августа 2019 18:14
Возбуждено уголовное дело. Закон
331
29 августа 2019 14:55
После смягчения меры пресечения главному редактору украинского «РИА Новости» Кириллу Вышинскому, которого суд в Киеве освободил из СИЗО. Закон
321
28 августа 2019 23:46
Как уточняется, речь идёт о трёх представителях подрядной организации "Сибирьэнергомонтаж". Закон
290
28 августа 2019 21:53
Защитник одного из бывших полицейских заявлял РИА Новости, что экс-полицейские виновными себя не считают и говорят, что никакого секса не было. Закон
329
26 августа 2019 18:38
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке. Закон
350
26 августа 2019 16:53
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения. Закон
342
Происшествия
30 августа 2019 22:54
Нападение произошло на юго-востоке Москвы. Трое налетчиков угрожали потерпевшему предметом, похожим на пистолет. Происшествия
28
30 августа 2019 19:04
Его обнаружили в деловом костюме, с пропуском на работу и другими личными документами. Происшествия
138
30 августа 2019 16:51
Девушку перевезли в Россию в состоянии комы. Сейчас она находится в реанимации. Происшествия
190
Криминал
30 августа 2019 10:48
Он на 13 лет отправится в колонию. Криминал
154
30 августа 2019 10:00
Возбуждено уголовное дело о ложном доносе. Криминал
180
29 августа 2019 10:54
Грабителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Криминал
173
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
424
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
319
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
278
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
522
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1341
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
660
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2143
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
372
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
646
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
453
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
616
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
989
Мероприятия