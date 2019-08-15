В Перми арестовали пенсионера, перерезавшего трос промышленным альпинистам

64

По данным следствия, во вторник два промышленных альпиниста 28 лет и 30 лет проводили работы на фасаде девятого этажа многоквартирного жилого дома на улице Пушкина, 13 в Перми. Это не понравилось 70-летнему местному жителю, который потребовал от молодых людей прекратить работу. Получив отказ, пенсионер поднялся на крышу дома и перерезал спасательные канаты промышленных альпинистов. В результате, один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Второй рабочий сумел подняться на крышу и спугнул мужчину, после чего помог своему коллеге забраться наверх.В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений")."Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста до 13 октября 2019 года", - рассказали в суде.Ранее в СУ СК России по Пермскому краю уточнили, что в момент совершения преступления пенсионер был в состоянии алкогольного опьянения.