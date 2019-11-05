В Оренбурге самарские таможенники изъяли 143 килограмма санкционных груш

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В ходе проверочного мероприятия на овощной базе г. Оренбурга были проведены мероприятия по выявлению санкционной продукции растительногопроисхождения.В результате проведенной проверки было обнаружено 11 картонных коробок с грушами польского происхождения. Общий вес груш составил 143 кг. В ходе надзорных мероприятий на данную продукцию, фитосанитарные и товаросопроводительные документы, представлены не были. Подтверждением того, что ввезенная продукция произведена в Республике Польша, является маркировка на упаковке, с указанием страны происхождения.В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят торгового оборота и передан Управлению Россельхохнадзора поОренбургской области, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни