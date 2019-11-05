Я нашел ошибку
Главные новости: 
Келин родился в 1957 году. С 2015-го был директором Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел.
Андрей Келин стал послом России в Великобритании
Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2019 году в вузы Самарской области, составил 67,7 балла.
Самарская область вошла в ТОП-25 мониторинга качества приема в российские вузы в 2019 году
Посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области.
В Самаре и Тольятти состоятся мероприятия в рамках Дней культуры Чувашской Республики в СО
Он призвал избегать вульгарного упрощения пунктуации и орфографии.
Путин поручил подготовить единые словари с нормами русского языка
В Самаре уже идут электронные аукционы для определения подрядных организаций, которые будут ремонтировать дороги местного значения.
Определился подрядчик, который в 2020 году отремонтирует самарские дороги «картами»
Открывают череду концертов студенты Самарского государственного аграрного университета.
Студенты из 10 вузов области примут участие в фестивале «Самарский студенческий дебют»
В регионе действует 29 различных выплат для семей, имеющих детей.
Более 3500 семей в Самарской области в этом году получили региональный капитал
Экспозиция будет представлена зрителям на протяжении ноября.
Открывается выставка, посвященная творчеству профессора самарского Политеха
сегодня  Вторник, 5 ноября, 18:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/11:
USD 64.03
0.26
EUR 71.48
0.29
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Оренбурге самарские таможенники изъяли 143 килограмма санкционных груш

5 ноября 2019 15:11
103
В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят торгового оборота.
Самарскими таможенниками совместно с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области и Оренбургской транспортной прокуратурой было изъято из торгового оборота 143 килограмма польских груш.

В ходе проверочного мероприятия на овощной базе г. Оренбурга были проведены мероприятия по выявлению санкционной продукции растительного
происхождения.

В результате проведенной проверки было обнаружено 11 картонных коробок с грушами польского происхождения. Общий вес груш составил 143 кг. В ходе надзорных мероприятий на данную продукцию, фитосанитарные и товаросопроводительные документы, представлены не были. Подтверждением того, что ввезенная продукция произведена в Республике Польша, является маркировка на упаковке, с указанием страны происхождения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят торгового оборота и передан Управлению Россельхохнадзора по
Оренбургской области, передает пресс-служба Самарской таможни. 


Фото:   пресс-служба Самарской таможни
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
5 ноября 2019  15:11
В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят торгового оборота.
В Оренбурге самарские таможенники изъяли 143 килограмма санкционных груш
В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят торгового оборота.  Закон
102
3 ноября 2019  19:56
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра "Э"
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.  Закон
453
1 ноября 2019  22:35
Речь идёт о скандальной стрим-трансляции с участием двух женщин.
На Украине возбудили первое дело по факту угроз убийством в адрес Зеленского
Речь идёт о скандальной стрим-трансляции с участием двух женщин.  Закон
468
1 ноября 2019  21:44
Теперь, по всей видимости, от «Профи Групп», отель не дождется не только еды, но и питья.
Кейтеринг-арендатора «Лотте» лишают лицензии на алкоголь
 Теперь, по всей видимости, от «Профи Групп», отель не дождется не только еды, но и питья.  Закон
485
1 ноября 2019  18:35
"Остальные требования ответчик не признает", — подчеркнул адвокат.
Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей
"Остальные требования ответчик не признает", — подчеркнул адвокат.  Закон
413
1 ноября 2019  17:01
Повод был важный — 150 сотрудников предприятия не получили зарплату.
Прокуроры пришли на Самарский подшипниковый завод
Повод был важный — 150 сотрудников предприятия не получили зарплату.  Закон
1055
1 ноября 2019  14:21
По информации в СМИ в следственном управлении организована доследственная проверка.
СК проверит почему в десятках МКД Самары текут крыши
По информации в СМИ в следственном управлении организована доследственная проверка.  Закон
431
Весь список
Происшествия
5 ноября 2019  14:05
В Ставропольском районе под машиной погиб пешеход, перебегавший дорогу
В Ставропольском районе под машиной погиб пешеход, перебегавший дорогу
Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Происшествия
128
5 ноября 2019  13:16
Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани
Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани
Всего было эвакуировано 28 человек, из них 13 детей. Происшествия
130
5 ноября 2019  12:50
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Пулково
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Пулково
Одному из пассажиров на борту потребовалась срочная помощь Происшествия
120
Весь список
Криминал
5 ноября 2019  11:20
Самарского нефтеврезчика, пытавшегося договориться и с силовиками, и с нефтяниками, могут посадить на 13 лет
Самарского нефтеврезчика, пытавшегося договориться и с силовиками, и с нефтяниками, могут посадить на 13 лет
Врезчиков задержали рядом с поселком Любицкий Красноармейского района. Криминал
254
5 ноября 2019  09:57
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
Под стражу взяли 49- и 35-летних жителей города Белово. Криминал
156
5 ноября 2019  09:32
В Самарской области задержали разбойников с утюгом и монтировкой
В Самарской области задержали разбойников с утюгом и монтировкой
Общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила более 710 тысяч рублей. Криминал
160
Весь список


Видео
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
505
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
367
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
251
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
330
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
481
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
577
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
308
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1377
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1980
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1356
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1647
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1834
Весь список

Мероприятия
В Самаре и Тольятти состоятся мероприятия в рамках Дней культуры Чувашской Республики в СО
Самарцев приглашают принять участие в зоомарафоне
В самарском СК «Локомотив» пройдут всероссийские соревнования по фехтованию
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные