В Оренбурге самарские таможенники изъяли 143 килограмма санкционных груш
5 ноября 2019 15:11
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В ходе проверочного мероприятия на овощной базе г. Оренбурга были проведены мероприятия по выявлению санкционной продукции растительного
происхождения.
В результате проведенной проверки было обнаружено 11 картонных коробок с грушами польского происхождения. Общий вес груш составил 143 кг. В ходе надзорных мероприятий на данную продукцию, фитосанитарные и товаросопроводительные документы, представлены не были. Подтверждением того, что ввезенная продукция произведена в Республике Польша, является маркировка на упаковке, с указанием страны происхождения.
В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят торгового оборота и передан Управлению Россельхохнадзора по
Оренбургской области, передает пресс-служба Самарской таможни.
Фото: пресс-служба Самарской таможни
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